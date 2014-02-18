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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 54
Алвес 90
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
18 февр. 2014, 22:45 МСК
18.02.2014, 22:45 МСК
вторник
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Коларов
Александар Коларов
58
0
Фернандиньо
Фернандиньо
90
0
Туре
Яя Туре
90
0
Сильва
Давид Сильва
90
0
Навас
Хесус Навас
58
0
Негредо
Альваро Негредо
74
Запасные
0
Пантилимон
Костел Пантилимон
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
0
Ричардс
Майка Ричардс
0
Насри
Самир Насри
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
0
Джеко
Эдин Джеко
0
Йоветич
Стеван Йоветич
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Алвес
Дани Алвес
90'
90'
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Хави
Хави
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
86
0
Санчес
Алексис Санчес
74
0
Месси
Лионель Месси
54'
54'
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Адриано
Адриано
0
Бартра
Марк Бартра
0
Сонг
Александр Сонг
0
Педро
Педро
0
Роберто
Серхи Роберто
0
Неймар
Неймар