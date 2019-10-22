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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 34
Агуэро 38
Стерлинг 58
Стерлинг 64
Стерлинг 69
5:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Малиновский 28
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
22 окт. 2019, 22:00 МСК
22.10.2019, 22:00 МСК
вторник
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
58'
64'
69'
58', 64', 69'
90
16
Родри
Родри
90
47
Фоден
Фил Фоден
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
34'
38'
34'
38'
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
30
Отаменди
Николас Отаменди
5
Стоунс
Джон Стоунс
27
Канселу
Жоау Канселу
21
Сильва
Давид Сильва
20
Силва
Бернарду Силва
9
Жезус
Габриэль Жезус
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
18
Малиновский
Руслан Малиновский
28'
28'
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
33
Хатебур
Ханс Хатебур
13
Арана
Гильерме Арана
88
Пашалич
Марио Пашалич
9
Муриэль
Луис Муриэль
99
Барроу
Муса Барроу