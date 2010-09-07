Мальта - Латвия: 07 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Мальта
0:2

Мальта - Латвия: 07 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Латвия
Чемпионат Европы, 2 тур

Чемпионат Европы,

2 тур
7 сент. 2010, 20:30 МСК
7.09.2010, 20:30 МСК
вторник
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Предварительный состав

Мальта
мин
-
Гилламьер
Мэттью Гилламьер
Латвия
мин
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
-
Икаунекс
Янис Икаунекс
-
Гутковскис
Владислав Гутковскис
-
Черномордис
Антонис Черномордис
-
Кроллис
Раймондс Кроллис

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Латвия
0 : 1
Мальта
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Латвия
0
Мальта
1
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 21:45
Мальта
1 : 1
Латвия
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 21:45
Мальта
1
Латвия
1
07.10.2011 07 окт. 2011 пт 20:00
Латвия
2 : 0
Мальта
07.10.2011 07 окт. 2011 пт 20:00
Латвия
2
Мальта
0
07.09.2010 07 сент. 2010 вт 20:30
Мальта
0 : 2
Латвия
07.09.2010 07 сент. 2010 вт 20:30
Мальта
0
Латвия
2

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