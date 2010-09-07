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Чемпионат Европы
Мальта VS Латвия
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Мальта - Латвия: 07 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Мальта
0:2
Мальта - Латвия: 07 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Латвия
Чемпионат Европы, 2 тур
Чемпионат Европы,
2 тур
7 сент. 2010, 20:30 МСК
7.09.2010, 20:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Мальта
мин
-
Гилламьер
Мэттью Гилламьер
Латвия
мин
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
-
Икаунекс
Янис Икаунекс
-
Гутковскис
Владислав Гутковскис
-
Черномордис
Антонис Черномордис
-
Кроллис
Раймондс Кроллис
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
Латвия
0 : 1
Мальта
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
Латвия
0
Мальта
1
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
21:45
Мальта
1 : 1
Латвия
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
21:45
Мальта
1
Латвия
1
07.10.2011
07 окт. 2011
пт
20:00
Латвия
2 : 0
Мальта
07.10.2011
07 окт. 2011
пт
20:00
Латвия
2
Мальта
0
07.09.2010
07 сент. 2010
вт
20:30
Мальта
0 : 2
Латвия
07.09.2010
07 сент. 2010
вт
20:30
Мальта
0
Латвия
2
Новости
Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты 🇲🇹
#Мальта
23 марта, 21:00
#
Новости матча
Россия обыграла Мальту в первом матче отбора ЧМ-2022. У Дзюбы гол и ассист
14 часов назад
Фомин выйдет в стартовом составе России на матче с Мальтой
вчера, 21:41
Как играли раньше Россия и Мальта
23 марта, 16:26
Прогноз на матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:24
Во сколько начнется матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:22
Где смотреть матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:19
Россия впервые сыграет с Мальтой в квалификации. Остальные соперники уже встречались
07 декабря 2020, 21:23