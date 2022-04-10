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Мальорка VS Атлетико
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Мальорка - Атлетико: 10 апреля 2022 смотреть онлайн
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
-:-
Мальорка - Атлетико: 10 апреля 2022 смотреть онлайн
Атлетико
Мадрид
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
10 апр. 2022, -:- МСК
10.04.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Мальорка
мин
13
Парера
Микель Парера
15
Гамес
Фран Гамес
6
Фебас
Алейш Фебас
29
Ромеро
Лука Ромеро
17
Трайковски
Александар Трайковски
7
Алегрия
Алекс Алегрия
10
Murilo
Murilo
5
Franco Russo
Franco Russo
27
Fran González
Fran González
19
Brian Cufre
Brian Cufre
4
Iñigo Ruiz De Galarreta
Iñigo Ruiz De Galarreta
Запасные
2
Састре
Жоан Састре
-
8
Севилья
Сальвадор Севилья
-
9
Абдон
Абдон
-
12
Баба
Иддрису Баба
-
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
-
18
Antonio Sánchez
Antonio Sánchez
-
31
Leonardo Román
Leonardo Román
-
28
Iván Bravo
Iván Bravo
-
32
Ibrahim Diabate
Ibrahim Diabate
-
Главный тренер
Висенте Морено
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Карраско
Янник Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Главный тренер
Диего Симеоне
Прошлые матчи
03.07.2020
03 июля 2020
пт
23:00
Атлетико
3 : 0
Мальорка
03.07.2020
03 июля 2020
пт
23:00
Атлетико
3
Мальорка
0
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Мальорка
0 : 2
Атлетико
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Мальорка
0
Атлетико
2
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Атлетико
0 : 0
Мальорка
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Атлетико
0
Мальорка
0
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
22:59
Мальорка
1 : 1
Атлетико
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
22:59
Мальорка
1
Атлетико
1
18.03.2012
18 марта 2012
вс
18:00
Мальорка
2 : 1
Атлетико
18.03.2012
18 марта 2012
вс
18:00
Мальорка
2
Атлетико
1
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
19:00
Атлетико
1 : 1
Мальорка
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
19:00
Атлетико
1
Мальорка
1
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
Мальорка
3 : 4
Атлетико
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
Мальорка
3
Атлетико
4
17.01.2011
17 янв. 2011
пн
23:00
Атлетико
3 : 0
Мальорка
17.01.2011
17 янв. 2011
пн
23:00
Атлетико
3
Мальорка
0
21.03.2010
21 марта 2010
вс
19:00
Мальорка
4 : 1
Атлетико
21.03.2010
21 марта 2010
вс
19:00
Мальорка
4
Атлетико
1
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
19:00
Атлетико
1 : 1
Мальорка
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
19:00
Атлетико
1
Мальорка
1
22.03.2009
22 марта 2009
вс
23:00
Мальорка
2 : 0
Атлетико
22.03.2009
22 марта 2009
вс
23:00
Мальорка
2
Атлетико
0
01.11.2008
01 нояб. 2008
сб
22:00
Атлетико
2 : 0
Мальорка
01.11.2008
01 нояб. 2008
сб
22:00
Атлетико
2
Мальорка
0
27.01.2008
27 янв. 2008
вс
19:00
Мальорка
1 : 0
Атлетико
27.01.2008
27 янв. 2008
вс
19:00
Мальорка
1
Атлетико
0
02.09.2007
02 сент. 2007
вс
20:00
Атлетико
1 : 1
Мальорка
02.09.2007
02 сент. 2007
вс
20:00
Атлетико
1
Мальорка
1
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Все говорят про Суареса, но чемпионство «Атлетико» решил другой человек – Льоренте, которого недавно выкинул «Реал»
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