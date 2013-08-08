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Мальме VS Суонси
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Мальме - Суонси: 08 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Мальме
Мальме
0:0
Первый матч 0:4
Мальме - Суонси: 08 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Суонси
Суонси
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
8 авг. 2013, 20:45 МСК
8.08.2013, 20:45 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Мальме
мин
27
Далин
Йохан Далин
7
Кристиансен
Андерс Кристиансен
10
Телин
Исаак Телин
5
Риекс
Сёрен Риекс
23
Антонссон
Маркус Антонссон
7
Бачиру
Фуад Бачиру
22
Налич
Ади Налич
4
Сафари
Беранг Сафари
17
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
15
Ахмедходзич
Анель Ахмедходзич
6
Левицки
Оскар Левицки
Запасные
1
Мелихарек
Душан Мелихарек
-
24
Нильсен
Лассе Нильсен
-
3
Кнудсен
Йонас Кнудсен
-
2
Ларссон
Эрик Ларссон
-
11
Молинс
Гильермо Молинс
-
19
Ракип
Эрдаль Ракип
-
32
Бергет
Жо Инге Бергет
-
Суонси
мин
1
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
24
Бидуэлл
Джейк Бидуэлл
3
Джон
Деклан Джон
14
Кэрролл
Том Кэрролл
6
Фултон
Джей Фултон
23
Робертс
Коннор Робертс
12
Дайер
Натан Дайер
18
Калулу
Альдо Калулу
7
МакКэй
Барри МакКэй
Запасные
25
Мюлдер
Эрвин Мюлдер
-
26
Ноутон
Кайл Ноутон
-
10
Дханда
Ян Дханда
-
21
Целина
Берсант Целина
-
9
Борха
Борха
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
08.08.2013
08 авг. 2013
чт
20:45
Мальме
0 : 0
Суонси
08.08.2013
08 авг. 2013
чт
20:45
Мальме
0
Суонси
0
01.08.2013
01 авг. 2013
чт
21:45
Суонси
4 : 0
Мальме
01.08.2013
01 авг. 2013
чт
21:45
Суонси
4
Мальме
0
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