Мальме - Дрогеда: 11 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Мальме
Мальме
2:0
Первый матч 0:0

Мальме - Дрогеда: 11 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Дрогеда
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2013, 20:00 МСК
11.07.2013, 20:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Мальме
мин
27
Далин
Йохан Далин
7
Кристиансен
Андерс Кристиансен
10
Телин
Исаак Телин
5
Риекс
Сёрен Риекс
23
Антонссон
Маркус Антонссон
7
Бачиру
Фуад Бачиру
22
Налич
Ади Налич
4
Сафари
Беранг Сафари
17
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
15
Ахмедходзич
Анель Ахмедходзич
6
Левицки
Оскар Левицки
Запасные
1
Мелихарек
Душан Мелихарек
-
24
Нильсен
Лассе Нильсен
-
3
Кнудсен
Йонас Кнудсен
-
2
Ларссон
Эрик Ларссон
-
11
Молинс
Гильермо Молинс
-
19
Ракип
Эрдаль Ракип
-
32
Бергет
Жо Инге Бергет
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

11.07.2013 11 июля 2013 чт 20:00
Мальме
2 : 0
Дрогеда
11.07.2013 11 июля 2013 чт 20:00
Мальме
2
Дрогеда
0
04.07.2013 04 июля 2013 чт 21:45
Дрогеда
0 : 0
Мальме
04.07.2013 04 июля 2013 чт 21:45
Дрогеда
0
Мальме
0

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