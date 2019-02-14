Мальме - Челси: 14 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Мальме
Мальме
Кристиансен 80
1:2
Первый матч 0:3

Мальме - Челси: 14 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Челси
Лондон
Баркли 30
Жиру 58
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
14 февр. 2019, 23:00 МСК
14.02.2019, 23:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Составы

Мальме
мин
27
Далин
Йохан Далин
90
24
Нильсен
Лассе Нильсен
90
4
Сафари
Беранг Сафари
90
17
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
90
26
Виндхейм
Андреас Виндхейм
90
14
Кристиансен
Андерс Кристиансен
80'
80'
90
5
Риекс
Сёрен Риекс
90
8
Траустасон
Арнор Ингви Траустасон
90
7
Бачиру
Фуад Бачиру
90
9
Розенберг
Маркус Розенберг
90
23
Антонссон
Маркус Антонссон
90
Запасные
15
Ахмедходзич
Анель Ахмедходзич
-
2
Ларссон
Эрик Ларссон
-
3
Бинаку
Эгзон Бинаку
-
6
Левицки
Оскар Левицки
-
18
Гэлл
Ромен Гэлл
-
10
Страндберг
Карлос Страндберг
-
Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
30
Луис
Давид Луис
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
22
Виллиан
Виллиан
90
11
Педро
Педро
90
8
Баркли
Росс Баркли
30'
30'
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
18
Жиру
Оливье Жиру
58'
58'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
-
10
Азар
Эден Азар
-
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
-
7
Канте
Н'Голо Канте
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
-

События

Матч окончен 1:2
ГОЛ! 1:2
Андерс Кристиансен
80'
58'
ГОЛ! 0:2
Оливье Жиру
30'
ГОЛ! 0:1
Росс Баркли

Прошлые матчи

21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
Челси
3 : 0
Мальме
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
Челси
3
Мальме
0
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
Мальме
1 : 2
Челси
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
Мальме
1
Челси
2

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