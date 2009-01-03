Матч завершен
Маклсфилд Таун
Маклсфилд
0:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Осман 43
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
3 янв. 2009, 18:00 МСК
3.01.2009, 18:00 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
-
Осман
Леон Осман
43'
43'
90