Матч завершен
Маклсфилд Таун
Маклсфилд
2:2
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Болтон
Болтон
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
7 янв. 2012, 18:00 МСК
7.01.2012, 18:00 МСК
суббота
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