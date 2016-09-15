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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Медуньянин 26
Кьяртанссон 50
Медуньянин 70
3:4
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кокорин 76
Мак 84
Жулиано 86
Джорджевич 90
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
15 сент. 2016, 20:00 МСК
15.09.2016, 20:00 МСК
четверг
Иван Кружляк
Иван Кружляк
Главный Судья
Составы
Маккаби
мин
95
Райкович
Предраг Райкович
90
20
Бен Харуш
Омри Бен Харуш
90
26
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
21
Филипенко
Егор Филипенко
90
2
Даса
Эли Даса
90
11
Бен-Хаим II
Таль Бен-Хаим II
85
6
Альберман
Гал Альберман
90
4
Медуньянин
Харис Медуньянин
26'
70'
26', 70'
90
40
Игьебор
Носа Игьебор
90
51
Бенаюн
Йосси Бенаюн
79
24
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
50'
50'
74
Запасные
1
Лифшиц
Даниэль Лифшиц
23
Голаса
Эйял Голаса
15
Мича
Дор Мича
11
Перец
Дор Перец
5
Скарионе
Оскар Скарионе
10
Ицхаки
Барак Ицхаки
9
Бен-Басат
Эден Бен-Басат
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
29
Мак
Роберт Мак
84'
84'
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
72
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Жулиано
Жулиано
86'
86'
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
76'
76'
90
11
Кержаков
Александр Кержаков
61
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
14
Юсупов
Артур Юсупов
8
Маурисио
Маурисио
48
Гасилин
Алексей Гасилин
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
90'