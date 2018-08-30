Маккаби - Сарпсборг 08: 30 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Атцили 52
Атар 60
2:1
Первый матч 1:3

Маккаби - Сарпсборг 08: 30 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Сарпсборг 08
Сарпсборг
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
30 авг. 2018, 20:00 МСК
30.08.2018, 20:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Маккаби
мин
95
Райкович
Предраг Райкович
90
18
Тиби
Эйтан Тиби
90
4
Саборит
Энрик Саборит
90
2
Даса
Эли Даса
90
21
Йейни
Ширан Йейни
90
15
Мича
Дор Мича
90
7
Атцили
Омер Атцили
52'
52'
90
16
Атар
Элиран Атар
60'
60'
90
9
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
Запасные
55
Охайон
Хавив Охайон
-
11
Шехтер
Итай Шехтер
-
Сарпсборг 08
мин
78
Васютин
Александр Васютин
90
Запасные
23
Сингх
Хармит Сингх
-

События

Матч окончен 2:1
Желтая карточка
Итай Шехтер
90'
ГОЛ! 2:0
Элиран Атар
60'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Омер Атцили
52'
Желтая карточка
Омер Атцили
30'

Прошлые матчи

30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
Маккаби
2 : 1
Сарпсборг 08
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
Маккаби
2
Сарпсборг 08
1
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 20:05
Сарпсборг 08
3 : 1
Маккаби
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 20:05
Сарпсборг 08
3
Маккаби
1