Маккаби - Дьёр: 23 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
2:1
Первый матч 2:0

Маккаби - Дьёр: 23 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Дьёр
Дьёр
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
23 июля 2013, 21:30 МСК
23.07.2013, 21:30 МСК
вторник
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Предварительный состав

Маккаби
мин
11
Шехтер
Итай Шехтер
4
Саборит
Энрик Саборит
22
Рикан
Ави Рикан
28
Жералдеш
Жералдеш
15
Мича
Дор Мича
17
Янниотис
Андреас Янниотис
Запасные
19
Даниэл
Даниэл
-
18
Тиби
Эйтан Тиби
-
42
Перец
Дор Перец
-
9
Блекмэн
Ник Блекмэн
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

23.07.2013 23 июля 2013 вт 21:30
Маккаби
2 : 1
Дьёр
23.07.2013 23 июля 2013 вт 21:30
Маккаби
2
Дьёр
1
17.07.2013 17 июля 2013 ср 21:30
Дьёр
0 : 2
Маккаби
17.07.2013 17 июля 2013 ср 21:30
Дьёр
0
Маккаби
2