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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
0:0
Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
3 нояб. 2016, 21:00 МСК
3.11.2016, 21:00 МСК
четверг
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Маккаби
мин
5
Скарионе
Оскар Скарионе
90
95
Райкович
Предраг Райкович
90
26
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
20
Бен Харуш
Омри Бен Харуш
71
18
Тиби
Эйтан Тиби
90
2
Даса
Эли Даса
90
6
Альберман
Гал Альберман
90
4
Медуньянин
Харис Медуньянин
90
11
Бен-Хаим II
Таль Бен-Хаим II
90
24
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
72
15
Мича
Дор Мича
81
Запасные
19
Лифшиц
Даниэль Лифшиц
21
Филипенко
Егор Филипенко
51
Бенаюн
Йосси Бенаюн
40
Игьебор
Носа Игьебор
22
Рикан
Ави Рикан
10
Ицхаки
Барак Ицхаки
9
Бен-Басат
Эден Бен-Басат
АЗ Алкмаар
мин
30
Вуйтенс
Стейн Вуйтенс
90
1
Рочет
Серхио Рочет
90
4
Влаар
Рон Влаар
90
2
Юханссон
Маттиас Юханссон
90
5
Хапс
Ригесиано Хапс
90
3
ван Эйден
Ренс ван Эйден
55
18
Бель Хассани
Ильясс Бель Хассани
61
6
Ринстра
Бен Ринстра
90
23
Люккассен
Деррик Люккассен
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
77
28
Гарсия
Леви Гарсия
90
Запасные
16
Коутиньо
Джино Коутиньо
8
ван Овереем
Йорис ван Овереем
19
Дабни Соуза
Дабни Соуза
22
Оувеян
Томас Оувеян
15
Тиль
Гус Тиль
21
Мюрен
Роберт Мюрен
27
Фрайдей
Фред Фрайдей