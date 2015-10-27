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Кубок Германии
Майнц VS Мюнхен 1860
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Майнц - Мюнхен 1860: 27 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Майнц
Майнц
1:2
Майнц - Мюнхен 1860: 27 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Мюнхен 1860
Мюнхен
Кубок Германии, 1/16 финала
Кубок Германии,
1/16 финала
Германия
27 окт. 2015, 21:00 МСК
27.10.2015, 21:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Майнц
мин
1
Мюллер
Флориан Мюллер
3
Мартин
Аарон Мартин
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
19
Ниахате
Мусса Ниахате
6
Латца
Данни Латца
7
Квайсон
Робин Квайсон
34
Баку
Боте Баку
14
Кунде
Пьер Кунде
21
Онисиво
Карим Онисиво
9
Матета
Жан-Филипп Матета
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
Запасные
37
Дамен
Финн Дамен
-
18
Бросински
Даниель Бросински
-
16
Белл
Штефан Белл
-
42
Хак
Александер Хак
-
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
-
35
Баррейро
Леандро Баррейро
-
28
Салаи
Адам Салаи
-
11
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
-
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
-
Запасные
39
Бонманн
Хендрик Бонманн
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
27.10.2015
27 окт. 2015
вт
21:00
Майнц
1 : 2
Мюнхен 1860
27.10.2015
27 окт. 2015
вт
21:00
Майнц
1
Мюнхен 1860
2
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