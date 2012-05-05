Матч завершен
Майнц
Майнц
0:3
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Ройс 31
Ройс 61
Де Камарго 69
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
5 мая 2012, 16:30 МСК
5.05.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Майнц
мин
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Фатхи
Малик Фатхи
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
64
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
64
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
57
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Веткло
Кристиан Веткло
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
0
Полански
Юджен Полански
0
Малли
Юнус Малли
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
0
Уджа
Энтони Уджа
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Данте
Данте
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Аранго
Хуан Аранго
79
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Ринг
Александер Ринг
90
0
Ройс
Марко Ройс
31'
61'
31', 61'
90
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
73
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Корб
Юлиан Корб
0
Херрманн
Патрик Херрманн
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
69'