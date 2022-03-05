Майнц - Боруссия: 05 марта 2022 смотреть онлайн

Майнц
Майнц
-:-

Майнц - Боруссия: 05 марта 2022 смотреть онлайн

Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
5 марта 2022, -:- МСК
5.03.2022, -:- МСК
суббота
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Прошлые матчи

16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:00
Майнц
1 : 3
Боруссия
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:00
Майнц
1
Боруссия
3
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
Боруссия
1 : 1
Майнц
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
Боруссия
1
Майнц
1
17.06.2020 17 июня 2020 ср 21:30
Боруссия
0 : 2
Майнц
17.06.2020 17 июня 2020 ср 21:30
Боруссия
0
Майнц
2
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Майнц
0 : 4
Боруссия
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Майнц
0
Боруссия
4
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
Боруссия
2 : 1
Майнц
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
Боруссия
2
Майнц
1
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 17:30
Майнц
1 : 2
Боруссия
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 17:30
Майнц
1
Боруссия
2
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
Боруссия
1 : 2
Майнц
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
Боруссия
1
Майнц
2
12.12.2017 12 дек. 2017 вт 22:30
Майнц
0 : 2
Боруссия
12.12.2017 12 дек. 2017 вт 22:30
Майнц
0
Боруссия
2
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 19:30
Майнц
1 : 1
Боруссия
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 19:30
Майнц
1
Боруссия
1
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 16:30
Боруссия
2 : 1
Майнц
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 16:30
Боруссия
2
Майнц
1
13.03.2016 13 марта 2016 вс 19:30
Боруссия
2 : 0
Майнц
13.03.2016 13 марта 2016 вс 19:30
Боруссия
2
Майнц
0
16.10.2015 16 окт. 2015 пт 21:30
Майнц
0 : 2
Боруссия
16.10.2015 16 окт. 2015 пт 21:30
Майнц
0
Боруссия
2
13.02.2015 13 февр. 2015 пт 22:30
Боруссия
4 : 2
Майнц
13.02.2015 13 февр. 2015 пт 22:30
Боруссия
4
Майнц
2
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 19:30
Майнц
2 : 0
Боруссия
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 19:30
Майнц
2
Боруссия
0
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:30
Боруссия
4 : 2
Майнц
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:30
Боруссия
4
Майнц
2
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 17:30
Майнц
1 : 3
Боруссия
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 17:30
Майнц
1
Боруссия
3
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
Боруссия
2 : 0
Майнц
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
Боруссия
2
Майнц
0
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
Майнц
1 : 2
Боруссия
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
Майнц
1
Боруссия
2
03.03.2012 03 марта 2012 сб 20:30
Боруссия
2 : 1
Майнц
03.03.2012 03 марта 2012 сб 20:30
Боруссия
2
Майнц
1
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 16:30
Майнц
1 : 2
Боруссия
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 16:30
Майнц
1
Боруссия
2

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