Майнц - Боруссия: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Майнц
Майнц
-:-

Майнц - Боруссия: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
15 мая 2021, 16:30 МСК
15.05.2021, 16:30 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Майнц
мин
27
Центнер
Робин Центнер
16
Белл
Штефан Белл
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
19
Ниахате
Мусса Ниахате
22
Да Коста
Данни Да Коста
23
Мвене
Филипп Мвене
31
Кор
Доминик Кор
35
Баррейро
Леандро Баррейро
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
9
Глатцель
Роберт Глатцель
Запасные
37
Дамен
Финн Дамен
-
42
Хак
Александер Хак
-
18
Бросински
Даниель Бросински
-
6
Латца
Данни Латца
-
17
Штегер
Кевин Штегер
-
7
Квайсон
Робин Квайсон
-
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
-
28
Салаи
Адам Салаи
-
21
Онисиво
Карим Онисиво
-
Боруссия
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
14
Шульц
Нико Шульц
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
24
Менье
Тома Менье
10
Азар
Торган Азар
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
22
Беллингем
Джуд Беллингем
19
Брандт
Юлиан Брандт
32
Рейна
Джованни Рейна
9
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
Запасные
1
Бюрки
Роман Бюрки
-
26
Пищек
Лукаш Пищек
-
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
-
6
Делэни
Томас Делэни
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
37
Рашль
Тобиас Рашль
-
20
Рейньер
Рейньер
-
36
Кнауфф
Ансгар Кнауфф
-
18
Мукоко
Юссуфа Мукоко
-

Прошлые матчи

16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
Боруссия
1 : 1
Майнц
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
Боруссия
1
Майнц
1
17.06.2020 17 июня 2020 ср 21:30
Боруссия
0 : 2
Майнц
17.06.2020 17 июня 2020 ср 21:30
Боруссия
0
Майнц
2
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Майнц
0 : 4
Боруссия
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Майнц
0
Боруссия
4
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
Боруссия
2 : 1
Майнц
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
Боруссия
2
Майнц
1
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 17:30
Майнц
1 : 2
Боруссия
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 17:30
Майнц
1
Боруссия
2
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
Боруссия
1 : 2
Майнц
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
Боруссия
1
Майнц
2
12.12.2017 12 дек. 2017 вт 22:30
Майнц
0 : 2
Боруссия
12.12.2017 12 дек. 2017 вт 22:30
Майнц
0
Боруссия
2
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 19:30
Майнц
1 : 1
Боруссия
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 19:30
Майнц
1
Боруссия
1
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 16:30
Боруссия
2 : 1
Майнц
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 16:30
Боруссия
2
Майнц
1
13.03.2016 13 марта 2016 вс 19:30
Боруссия
2 : 0
Майнц
13.03.2016 13 марта 2016 вс 19:30
Боруссия
2
Майнц
0
16.10.2015 16 окт. 2015 пт 21:30
Майнц
0 : 2
Боруссия
16.10.2015 16 окт. 2015 пт 21:30
Майнц
0
Боруссия
2
13.02.2015 13 февр. 2015 пт 22:30
Боруссия
4 : 2
Майнц
13.02.2015 13 февр. 2015 пт 22:30
Боруссия
4
Майнц
2
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 19:30
Майнц
2 : 0
Боруссия
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 19:30
Майнц
2
Боруссия
0
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:30
Боруссия
4 : 2
Майнц
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:30
Боруссия
4
Майнц
2
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 17:30
Майнц
1 : 3
Боруссия
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 17:30
Майнц
1
Боруссия
3
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
Боруссия
2 : 0
Майнц
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
Боруссия
2
Майнц
0
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
Майнц
1 : 2
Боруссия
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
Майнц
1
Боруссия
2
03.03.2012 03 марта 2012 сб 20:30
Боруссия
2 : 1
Майнц
03.03.2012 03 марта 2012 сб 20:30
Боруссия
2
Майнц
1
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 16:30
Майнц
1 : 2
Боруссия
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 16:30
Майнц
1
Боруссия
2
19.03.2011 19 марта 2011 сб 20:30
Боруссия
1 : 1
Майнц
19.03.2011 19 марта 2011 сб 20:30
Боруссия
1
Майнц
1

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17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
1
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19 марта, 14:13
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09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Шальке» не выигрывает девять матчей подряд. Сейчас клуб идет с 10 очками на последнем месте в Бундеслиге
06 марта, 10:05
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