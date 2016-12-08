Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Ювентус
Локомотив
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Майнц
Майнц
Хак 30
де Бласис 40
2:0
Матч завершен
Габала
Габала
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
8 дек. 2016, 21:00 МСК
8.12.2016, 21:00 МСК
четверг
Саймон Ли Эванс
Саймон Ли Эванс
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
25
Гбамин
Жан-Филипп Гбамин
69
33
Хут
Янник Хут
90
2
Донати
Джулио Донати
90
16
Белл
Штефан Белл
90
24
Бюссманн
Гаэтен Бюссманн
90
42
Хак
Александер Хак
30'
30'
90
17
Самперио
Хаиро Самперио
90
20
Фрай
Фабиан Фрай
90
22
Рамальо
Андре Рамальо
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
82
32
де Бласис
Пабло де Бласис
40'
40'
87
Запасные
1
Лоссль
Йонас Лоссль
18
Бросински
Даниель Бросински
3
Балогун
Леон Балогун
10
Малли
Юнус Малли
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
36
Зейдел
Аарон Зейдел
Габала
мин
6
Садыгов
Рашад Садыгов
45
22
Безотосный
Дмитрий Безотосный
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
15
Вернидуб
Виталий Вернидуб
90
3
Станкович
Воислав Станкович
90
34
Аббасов
Урфан Аббасов
90
19
Озобич
Филип Озобич
90
27
Уикс
Тео Уикс
86
7
Квеквескири
Ника Квеквескири
90
9
Зенев
Сергей Зенев
77
11
Маммадов
Асиф Маммадов
90
Запасные
33
Петжкевич
Давид Петжкевич
44
Сантос
Рафаэль Сантос
17
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
10
Гурбанов
Руслан Гурбанов
4
Джамалов
Эльвин Джамалов
21
Гусейнов
Роман Гусейнов
30
Франжич
Петар Франжич