Матч завершен
Майнц
Майнц
Хак 30
де Бласис 40
2:0
Матч завершен
Габала
Габала
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
8 дек. 2016, 21:00 МСК
8.12.2016, 21:00 МСК
четверг
Саймон Ли Эванс
Саймон Ли Эванс
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
25
Гбамин
Жан-Филипп Гбамин
69
33
Хут
Янник Хут
90
2
Донати
Джулио Донати
90
16
Белл
Штефан Белл
90
24
Бюссманн
Гаэтен Бюссманн
90
42
Хак
Александер Хак
30'
30'
90
17
Самперио
Хаиро Самперио
90
20
Фрай
Фабиан Фрай
90
22
Рамальо
Андре Рамальо
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
82
32
де Бласис
Пабло де Бласис
40'
40'
87
Запасные
1
Лоссль
Йонас Лоссль
18
Бросински
Даниель Бросински
3
Балогун
Леон Балогун
10
Малли
Юнус Малли
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
36
Зейдел
Аарон Зейдел
Габала
мин
6
Садыгов
Рашад Садыгов
45
22
Безотосный
Дмитрий Безотосный
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
15
Вернидуб
Виталий Вернидуб
90
3
Станкович
Воислав Станкович
90
34
Аббасов
Урфан Аббасов
90
19
Озобич
Филип Озобич
90
27
Уикс
Тео Уикс
86
7
Квеквескири
Ника Квеквескири
90
9
Зенев
Сергей Зенев
77
11
Маммадов
Асиф Маммадов
90
Запасные
33
Петжкевич
Давид Петжкевич
44
Сантос
Рафаэль Сантос
17
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
10
Гурбанов
Руслан Гурбанов
4
Джамалов
Эльвин Джамалов
21
Гусейнов
Роман Гусейнов
30
Франжич
Петар Франжич