Люксембург - Белоруссия: 08 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Люксембург
0:0

Люксембург - Белоруссия: 08 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Белоруссия
Чемпионат Европы, 3 тур

Чемпионат Европы,

3 тур
8 окт. 2010, 21:15 МСК
8.10.2010, 21:15 МСК
пятница
Александар Ставрев
Александар Ставрев
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Люксембург
мин
12
Шон
Ральф Шон
20
Муратович
Эдвин Муратович
7
Скендерович
Алдин Скендерович
3
Махмутович
Энес Махмутович
17
Пинту
Мика Пинту
7
Жерсон
Ларс Жерсон
18
Янс
Лоран Янс
10
Тиль
Венсан Тиль
14
Синани
Данель Синани
16
Баррейро
Леандро Баррейро
21
Девилье
Маурис Джон Девилье
Запасные
23
Кипс
Тим Кипс
-
19
Мартинс
Марвин Мартинс
-
16
Тилль
Себастьен Тилль
-
8
Рупиль
Тимоте Рупиль
-
4
Олесен
Матиас Олесен
-
11
Бенси
Стефано Бенси
-
11
Бонерт
Флориан Бонерт
-
Белоруссия
мин
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Стасевич
Игорь Стасевич
18
Маевский
Иван Маевский
-
Бордачев
Максим Бордачев
5
Поляков
Денис Поляков
5
Яблонский
Евгений Яблонский
20
Сачивко
Александр Сачивко
17
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Эбонг
Макс Эбонг
1
Хаткевич
Егор Хаткевич
21
Юзепчук
Роман Юзепчук
Запасные
16
Игнатович
Сергей Игнатович
-
16
Бегунов
Роман Бегунов
-
14
Наумов
Никита Наумов
-
2
Печенин
Кирилл Печенин
-
14
Кендыш
Юрий Кендыш
-
9
Хачатурян
Андрей Хачатурян
-
7
Бахар
Иван Бахар
-
21
Климович
Владислав Климович
-
20
Лаптев
Денис Лаптев
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

08.09.2015 08 сент. 2015 вт 21:45
Белоруссия
2 : 0
Люксембург
08.09.2015 08 сент. 2015 вт 21:45
Белоруссия
2
Люксембург
0
08.09.2014 08 сент. 2014 пн 21:45
Люксембург
1 : 1
Белоруссия
08.09.2014 08 сент. 2014 пн 21:45
Люксембург
1
Белоруссия
1
07.06.2011 07 июня 2011 вт 20:00
Белоруссия
2 : 0
Люксембург
07.06.2011 07 июня 2011 вт 20:00
Белоруссия
2
Люксембург
0
08.10.2010 08 окт. 2010 пт 21:15
Люксембург
0 : 0
Белоруссия
08.10.2010 08 окт. 2010 пт 21:15
Люксембург
0
Белоруссия
0
13.10.2007 13 окт. 2007 сб 18:00
Белоруссия
0 : 1
Люксембург
13.10.2007 13 окт. 2007 сб 18:00
Белоруссия
0
Люксембург
1
24.03.2007 24 марта 2007 сб 19:00
Люксембург
1 : 2
Белоруссия
24.03.2007 24 марта 2007 сб 19:00
Люксембург
1
Белоруссия
2

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