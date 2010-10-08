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Чемпионат Европы
Люксембург VS Белоруссия
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Люксембург - Белоруссия: 08 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Люксембург
0:0
Люксембург - Белоруссия: 08 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Белоруссия
Чемпионат Европы, 3 тур
Чемпионат Европы,
3 тур
8 окт. 2010, 21:15 МСК
8.10.2010, 21:15 МСК
пятница
Александар Ставрев
Александар Ставрев
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Люксембург
мин
12
Шон
Ральф Шон
20
Муратович
Эдвин Муратович
7
Скендерович
Алдин Скендерович
3
Махмутович
Энес Махмутович
17
Пинту
Мика Пинту
7
Жерсон
Ларс Жерсон
18
Янс
Лоран Янс
10
Тиль
Венсан Тиль
14
Синани
Данель Синани
16
Баррейро
Леандро Баррейро
21
Девилье
Маурис Джон Девилье
Запасные
23
Кипс
Тим Кипс
-
19
Мартинс
Марвин Мартинс
-
16
Тилль
Себастьен Тилль
-
8
Рупиль
Тимоте Рупиль
-
4
Олесен
Матиас Олесен
-
11
Бенси
Стефано Бенси
-
11
Бонерт
Флориан Бонерт
-
Белоруссия
мин
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Стасевич
Игорь Стасевич
18
Маевский
Иван Маевский
-
Бордачев
Максим Бордачев
5
Поляков
Денис Поляков
5
Яблонский
Евгений Яблонский
20
Сачивко
Александр Сачивко
17
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Эбонг
Макс Эбонг
1
Хаткевич
Егор Хаткевич
21
Юзепчук
Роман Юзепчук
Запасные
16
Игнатович
Сергей Игнатович
-
16
Бегунов
Роман Бегунов
-
14
Наумов
Никита Наумов
-
2
Печенин
Кирилл Печенин
-
14
Кендыш
Юрий Кендыш
-
9
Хачатурян
Андрей Хачатурян
-
7
Бахар
Иван Бахар
-
21
Климович
Владислав Климович
-
20
Лаптев
Денис Лаптев
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
08.09.2015
08 сент. 2015
вт
21:45
Белоруссия
2 : 0
Люксембург
08.09.2015
08 сент. 2015
вт
21:45
Белоруссия
2
Люксембург
0
08.09.2014
08 сент. 2014
пн
21:45
Люксембург
1 : 1
Белоруссия
08.09.2014
08 сент. 2014
пн
21:45
Люксембург
1
Белоруссия
1
07.06.2011
07 июня 2011
вт
20:00
Белоруссия
2 : 0
Люксембург
07.06.2011
07 июня 2011
вт
20:00
Белоруссия
2
Люксембург
0
08.10.2010
08 окт. 2010
пт
21:15
Люксембург
0 : 0
Белоруссия
08.10.2010
08 окт. 2010
пт
21:15
Люксембург
0
Белоруссия
0
13.10.2007
13 окт. 2007
сб
18:00
Белоруссия
0 : 1
Люксембург
13.10.2007
13 окт. 2007
сб
18:00
Белоруссия
0
Люксембург
1
24.03.2007
24 марта 2007
сб
19:00
Люксембург
1 : 2
Белоруссия
24.03.2007
24 марта 2007
сб
19:00
Люксембург
1
Белоруссия
2
Новости
Киношный финиш чемпионата Белоруссии. БАТЭ лидировал за восемь минут до конца сезона – но потерял золото
#Белоруссия
28 ноября 2020, 17:06
В Белоруссии задержан журналист и главный ютуб-блогер страны. Все его последние видео – о протестах и действиях власти
#Белоруссия
15 ноября 2020, 23:15
«Не можем молчать, когда бьют наших людей». 93 белорусских футболиста записали видео
#Белоруссия
12 сентября 2020, 17:37
Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
#политика
22 августа 2020, 18:55
Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным
3
#политика
14 августа 2020, 20:00
3
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Новости матча
Шкурин из ЦСКА исключен из сборной Белоруссии и лишен отсрочки по службе в армии
17 декабря 2020, 15:43
«Две недели не было горячей воды, отключили слив в туалете». Белорусская баскетболистка – о содержании в изоляторе
15 октября 2020, 17:22
У сборной Люксембурга 10 побед за последние 10 лет. За 100 лет до этого она выигрывала столько же раз
10 октября 2020, 23:13
Белорусскую баскетболистку поместили в изолятор за выступление против насилия силовиков и Александра Лукашенко
30 сентября 2020, 12:11
Автор белорусского издания «Прессбол» Сергей Щурко арестован в Минске
15 сентября 2020, 11:48
«Больше недели я плохо сплю, потому что мне больно от того, что происходило на улицах страны». Игрок БАТЭ – о ситуации в Белоруссии
19 августа 2020, 10:09
«У друга забрали 14-летнего внука, которого избивали». Тренер «Ротора» рассказал о ситуации в Белоруссии
16 августа 2020, 15:57
В Москве задержаны фанаты ЦСКА, которые использовали кричалку «Жыве Беларусь»
16 августа 2020, 10:30