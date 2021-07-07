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Лудогорец VS Шахтер
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Лудогорец - Шахтер: 07 июля 2021 смотреть онлайн
Лудогорец
Разград
-:-
-:-
Лудогорец - Шахтер: 07 июля 2021 смотреть онлайн
Шахтер
Солигорск
Лига чемпионов, 1 раунд
Лига чемпионов,
1 раунд
7 июля 2021, 20:00 МСК
7.07.2021, 20:00 МСК
среда
Составы
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Предварительный состав
Подробнее
Лудогорец
мин
23
Илиев
Пламен Илиев
32
Жозуэ
Жозуэ
22
Икоко
Джордан Икоко
4
Сисиньо
Сисиньо
24
Вердон
Оливье Вердон
25
Баджи
Стефан Баджи
95
Каули
Каули
37
Текпетей
Бернард Текпетей
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
11
Десподов
Кирил Десподов
13
Чибота
Мавис Чибота
Запасные
27
Стоянов
Владислав Стоянов
-
30
Моци
Козмин Моци
-
5
Терзиев
Георги Терзиев
-
12
Анисе
Анисе
-
64
Янков
Доминик Янков
-
82
Йорданов
Иван Йорданов
-
10
Ману
Элвис Ману
-
33
Renan
Renan
-
81
Митков
Димитар Митков
-
Главный тренер
Павел Врба
Шахтер
мин
-
Сачивко
Александр Сачивко
-
D. Bodul
D. Bodul
-
Július Szöke
Július Szöke
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Новости
Сейчас Лисакович забивает в ЛЧ, а год назад тух в Хорватии и со всеми ругался
#Виталий Лисакович
21 октября 2020, 23:10
Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
#политика
22 августа 2020, 18:55
Белорусские фанаты на матче выкрикивали лозунг оппозиции и хотели повторить в Минске. Матчи там вдруг перенесли на после выборов
#политика
07 августа 2020, 16:52
Фанаты призывают остановить белорусский чемпионат. В стране уже умирают из-за коронавируса
#Чемпионат Белоруссии
01 апреля 2020, 16:50
В Белоруссии лидер не БАТЭ. Такого не было 13 лет!
#Динамо Брест
23 сентября 2019, 16:00
Разбираем те 5 минут, где ЦСКА пропустил три гола
#ЦСКА
20 сентября 2019, 12:45
Возможно, ЦСКА рассыпался из-за нехватки игроков – там полсостава на травмах
#ЦСКА
19 сентября 2019, 23:52
#
Новости матча
Неизвестные остановили машину с судьями после матча белорусской лиги – оскорбляли и угрожали
15 июня 2020, 21:22
На матч Лиги Европы «Интер» – «Лудогорец» не допустят зрителей из-за коронавируса
24 февраля 2020, 23:18