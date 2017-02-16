Матч завершен
Лудогорец
Разград
Кешеру 81
1:2
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Анисе 2
Туту 53
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
16 февр. 2017, 21:00 МСК
16.02.2017, 21:00 МСК
четверг
Иван Бебек
Иван Бебек
Главный Судья
Составы
Лудогорец
мин
12
Анисе
Анисе
2'
2'
90
21
Стоянов
Владислав Стоянов
90
25
Минев
Йордан Минев
90
27
Моци
Козмин Моци
90
5
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
6
Натанаэль
Натанаэль
90
88
Вандерсон
Вандерсон
80
84
Марселиньо
Марселиньо
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
62
22
Кафу
Джонатан Кафу
90
Запасные
33
Ренан
Ренан
4
Сисиньо
Сисиньо
32
Пластун
Игорь Пластун
11
Кишада
Жуниньо Кишада
8
Саша
Лукас Саша
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
81'
37
Пауло
Жоао Пауло
Копенгаген
мин
31
Ольсен
Робин Ольсен
90
24
Туту
Юссеф Туту
53'
53'
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
5
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
3
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
6
Квист
Вилльям Квист
90
88
Матич
Урош Матич
90
33
Фалк-Йенсен
Расмус Фалк-Йенсен
72
19
Сантандер
Федерико Сантандер
71
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
1
Андерсен
Стефан Андерсен
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
2
Хогли
Том Хогли
17
Куск
Каспер Куск
16
Грегуш
Ян Грегуш
35
Кейта
Абубакар Кейта
23
Павлович
Андрийя Павлович