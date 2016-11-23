Матч завершен
Лудогорец
Разград
0:0
Матч завершен
Базель
Базель
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
23 нояб. 2016, 22:45 МСК
23.11.2016, 22:45 МСК
среда
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Лудогорец
мин
12
Анисе
Анисе
90
21
Стоянов
Владислав Стоянов
90
27
Моци
Козмин Моци
90
5
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
6
Натанаэль
Натанаэль
90
4
Сисиньо
Сисиньо
90
88
Вандерсон
Вандерсон
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
90
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
84
22
Кафу
Джонатан Кафу
90
Запасные
1
Борян
Милан Борян
25
Минев
Йордан Минев
32
Пластун
Игорь Пластун
11
Кишада
Жуниньо Кишада
10
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
8
Саша
Лукас Саша
92
Лукоки
Джоди Лукоки
Базель
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
24
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
90
17
Сухи
Марек Сухи
90
5
Ланг
Михаэль Ланг
90
23
Баланта
Эдер Баланта
90
3
Траоре
Адама Траоре
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
10
Дельгадо
Матиас Дельгадо
79
34
Джака
Таулант Джака
90
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
85
88
Думбия
Сейду Думбия
79
Запасные
18
Вайлати
Джермано Вайлати
26
Хег
Даниэль Хег
4
Габер
Омар Габер
39
Калла
Давиде Калла
15
Франссон
Александер Франссон
21
Янко
Марк Янко
9
Шпорар
Андраж Шпорар