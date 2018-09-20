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События
Матч окончен 2:3
Желтая карточка
88'
85'
Желтая карточка
Желтая карточка
83'
71'
Желтая карточка
69'
ГОЛ! 2:3
63'
ГОЛ! 2:2
61'
Желтая карточка
44'
Желтая карточка
38'
ГОЛ! 2:1
ГОЛ! 2:0
31'
Желтая карточка
20'
ГОЛ! 1:0
8'
Прошлые матчи
Новости
09 ноября 2020, 00:00
19 мая 2020, 01:01
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
11 декабря 2020, 15:51
22 октября 2020, 22:11
04 сентября 2020, 22:12
02 сентября 2020, 12:01
04 июля 2020, 23:09