Лудогорец - Байер: 20 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Лудогорец
Разград
Кешеру 8
Марселиньо 31
2:3

Лудогорец - Байер: 20 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Байер
Леверкузен
Хаверц 38
Телин 63
Хаверц 69
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
20 сент. 2018, 22:00 МСК
20.09.2018, 22:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Составы

Лудогорец
мин
33
Ренан
Ренан
90
30
Моци
Козмин Моци
90
3
Недялков
Антон Недялков
90
6
Натанаэль
Натанаэль
90
4
Сисиньо
Сисиньо
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
84
Марселиньо
Марселиньо
31'
31'
90
88
Вандерсон
Вандерсон
90
10
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
90
92
Лукоки
Джоди Лукоки
90
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
8'
8'
90
Запасные
1
Броун
Хорхе Броун
-
5
Терзиев
Георги Терзиев
-
90
Форстер
Рафаэль Форстер
-
7
Бакалов
Димо Бакалов
-
44
Горальски
Яцек Горальски
-
37
Пауло
Жоао Пауло
-
9
Брандао
Жуниор Брандао
-
Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
4
Та
Джонатан Та
90
18
Венделл
Венделл
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
90
21
Кор
Доминик Кор
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
38'
69'
38', 69'
90
10
Брандт
Юлиан Брандт
90
11
Телин
Исаак Телин
63'
63'
90
7
Паулиньо
Паулиньо
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
-
6
Драгович
Александар Драгович
-
16
Йедвай
Тин Йедвай
-
31
Фолланд
Кевин Фолланд
-
38
Беллараби
Карим Беллараби
-
13
Аларио
Лукас Аларио
-
9
Бэйли
Леон Бэйли
-

События

Матч окончен 2:3
Желтая карточка
Козмин Моци
88'
85'
Желтая карточка
Кевин Фолланд
Желтая карточка
Густаво Кампаньяро
83'
71'
Желтая карточка
Исаак Телин
69'
ГОЛ! 2:3
Кай Хаверц
63'
ГОЛ! 2:2
Исаак Телин
61'
Желтая карточка
Доминик Кор
44'
Желтая карточка
Ларс Бендер
38'
ГОЛ! 2:1
Кай Хаверц
ГОЛ! 2:0
Марселиньо
31'
Желтая карточка
Марселиньо
20'
ГОЛ! 1:0
Клаудиу Кешеру
8'

Прошлые матчи

29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Байер
1 : 1
Лудогорец
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Байер
1
Лудогорец
1
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Лудогорец
2 : 3
Байер
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Лудогорец
2
Байер
3

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