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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лудогорец
Разград
Кафу 12
Кешеру 15
2:3
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Джака 20
Жиру 42
Озил 88
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
1 нояб. 2016, 22:45 МСК
1.11.2016, 22:45 МСК
вторник
Бас Нейхейс
Бас Нейхейс
Главный Судья
Составы
Лудогорец
мин
12
Анисе
Анисе
90
1
Борян
Милан Борян
90
25
Минев
Йордан Минев
90
27
Моци
Козмин Моци
90
5
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
6
Натанаэль
Натанаэль
90
88
Вандерсон
Вандерсон
90
84
Марселиньо
Марселиньо
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
15'
15'
80
22
Кафу
Джонатан Кафу
12'
12'
90
Запасные
21
Стоянов
Владислав Стоянов
4
Сисиньо
Сисиньо
32
Пластун
Игорь Пластун
11
Кишада
Жуниньо Кишада
8
Саша
Лукас Саша
92
Лукоки
Джоди Лукоки
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
29
Джака
Гранит Джака
20'
20'
87
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
25
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
75
11
Озил
Месут Озил
88'
88'
90
34
Коклен
Франсис Коклен
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
12
Жиру
Оливье Жиру
42'
42'
90
Запасные
33
Чех
Петр Чех
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
55
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
16
Холдинг
Роб Холдинг
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
17
Ивоби
Алекс Ивоби