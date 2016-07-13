Матч завершен
Лудогорец
Разград
Моци 13
Уоллас 26
2:0
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
ОФК Титоград
Подгорица
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
13 июля 2016, 20:30 МСК
13.07.2016, 20:30 МСК
среда
Составы
Лудогорец
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Уоллас
Ли Уоллас
26'
26'
90
27
Моци
Козмин Моци
13'
13'
90
32
Пластун
Игорь Пластун
90
Запасные
30
Препелицэ
Андрей Препелицэ
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
ОФК Титоград
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90