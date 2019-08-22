Матч завершен
Лудогорец
Разград
0:0
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Марибор
Марибор
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2019, 20:30 МСК
22.08.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Лудогорец
мин
30
Моци
Козмин Моци
90
12
Анисе
Анисе
90
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
90
23
Илиев
Пламен Илиев
90
88
Вандерсон
Вандерсон
90
25
Баджи
Стефан Баджи
90
3
Недялков
Антон Недялков
90
17
Жоржиньо
Жоржиньо
90
90
Форстер
Рафаэль Форстер
90
4
Сисиньо
Сисиньо
90
Запасные
33
Ренан
Ренан
22
Икоко
Джордан Икоко
18
Дьяков
Светослав Дьяков
84
Марселиньо
Марселиньо
92
Лукоки
Джоди Лукоки
10
Сверчок
Якуб Сверчок
Марибор
мин
28
Вилер
Митя Вилер
90
22
Милец
Мартин Милец
90
7
Кронаветер
Рок Кронаветер
90
11
Захович
Лука Захович
90
10
Хотич
Дино Хотич
90
5
Врховец
Блаж Врховец
90
13
Пирич
Кенан Пирич
90
Запасные
33
Ханданович
Ясмин Ханданович
6
Пихлер
Алекс Пихлер
47
Котник
Андрей Котник
9
Таварес
Маркос Таварес
97
Крамарич
Мартин Крамарич
27
Месанович
Ясмин Месанович