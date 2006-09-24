Матч завершен
Луч
Владивосток
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
23 сент. 2006, 23:00 МСК
23.09.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы