Луч - Урал: 15 мая 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Луч
Владивосток
2:1

Луч - Урал: 15 мая 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
15 мая 1993, 23:00 МСК
15.05.1993, 23:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
95
Калинин
Игорь Калинин
5
Вилюш
Мацей Вилюш
4
Мамин
Артем Мамин
15
Кулаков
Денис Кулаков
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
44
Егорычев
Андрей Егорычев
17
Димитров
Николай Димитров
20
Панюков
Андрей Панюков
Запасные
57
Баклов
Олег Баклов
-
19
Поляков
Денис Поляков
-
35
Золотов
Николай Золотов
-
57
Фидлер
Артем Фидлер
-
26
Бавин
Юрий Бавин
-
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
18
Шаболин
Артем Шаболин
-
80
Погребняк
Павел Погребняк
-
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
-
79
Юсупов
Артём Юсупов
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
Луч
1 : 1
Урал
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
Луч
1
Урал
1
27.06.2011 27 июня 2011 пн 16:00
Урал
1 : 1
Луч
27.06.2011 27 июня 2011 пн 16:00
Урал
1
Луч
1
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 16:00
Урал
1 : 0
Луч
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 16:00
Урал
1
Луч
0
02.05.2010 02 мая 2010 вс 8:00
Луч
1 : 0
Урал
02.05.2010 02 мая 2010 вс 8:00
Луч
1
Урал
0
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 11:00
Луч
0 : 0
Урал
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 11:00
Луч
0
Урал
0
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 14:00
Урал
2 : 1
Луч
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 14:00
Урал
2
Луч
1
11.09.1993 11 сент. 1993 сб 23:00
Урал
3 : 1
Луч
11.09.1993 11 сент. 1993 сб 23:00
Урал
3
Луч
1
15.05.1993 15 мая 1993 сб 23:00
Луч
2 : 1
Урал
15.05.1993 15 мая 1993 сб 23:00
Луч
2
Урал
1

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