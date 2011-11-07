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Луч VS Урал
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Луч - Урал: 15 мая 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Луч
Владивосток
2:1
Луч - Урал: 15 мая 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
15 мая 1993, 23:00 МСК
15.05.1993, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
95
Калинин
Игорь Калинин
5
Вилюш
Мацей Вилюш
4
Мамин
Артем Мамин
15
Кулаков
Денис Кулаков
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
44
Егорычев
Андрей Егорычев
17
Димитров
Николай Димитров
20
Панюков
Андрей Панюков
Запасные
57
Баклов
Олег Баклов
-
19
Поляков
Денис Поляков
-
35
Золотов
Николай Золотов
-
57
Фидлер
Артем Фидлер
-
26
Бавин
Юрий Бавин
-
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
18
Шаболин
Артем Шаболин
-
80
Погребняк
Павел Погребняк
-
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
-
79
Юсупов
Артём Юсупов
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
Луч
1 : 1
Урал
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
Луч
1
Урал
1
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:00
Урал
1 : 1
Луч
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:00
Урал
1
Луч
1
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
16:00
Урал
1 : 0
Луч
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
16:00
Урал
1
Луч
0
02.05.2010
02 мая 2010
вс
8:00
Луч
1 : 0
Урал
02.05.2010
02 мая 2010
вс
8:00
Луч
1
Урал
0
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
11:00
Луч
0 : 0
Урал
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
11:00
Луч
0
Урал
0
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
14:00
Урал
2 : 1
Луч
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
14:00
Урал
2
Луч
1
11.09.1993
11 сент. 1993
сб
23:00
Урал
3 : 1
Луч
11.09.1993
11 сент. 1993
сб
23:00
Урал
3
Луч
1
15.05.1993
15 мая 1993
сб
23:00
Луч
2 : 1
Урал
15.05.1993
15 мая 1993
сб
23:00
Луч
2
Урал
1
Новости
«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
#Игорь Калинин
18 марта, 20:43
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы
#Евгений Спиряков
01 марта, 18:00
Ох, как много проблем у «Краснодара». Вылеты из кубков, травмы, удаление Смольникова – а впереди суперважные матчи
#Краснодар
28 февраля, 21:37
Судья удалил игрока «Рубина» и после видео поставил пенальти «Уралу» за фол, который был до этого. Разве так можно?
1
#Михаил Меркулов
15 августа 2020, 19:10
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Новости матча
«Спартак» забил пять голов «Уралу» и оторвался на четыре очка от третьего места
18 марта, 20:59
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Уфа» разгромила «Урал» в Кубке России
03 марта, 14:00
Дебют камерунца Ойонго за «Краснодар»: заменил травмированного Чернова и ушел с поля через 12 минут
28 февраля, 20:48
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Помазун вернулся в ЦСКА, в клубе заболел Акинфеев
25 февраля, 12:53
Матч «Уфа» – «Урал» перенесен из-за мороза
21 февраля, 18:02
На матчи «Уфы» смогут приходить фанаты с антиковидными паспортами
18 января, 14:36