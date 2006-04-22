Матч завершен
Луч
Владивосток
2:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
21 апр. 2006, 23:00 МСК
21.04.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы