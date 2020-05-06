Луч - Текстильщик: 08 марта 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Луч
Владивосток
0:0

Луч - Текстильщик: 08 марта 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Текстильщик
Камышин
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
8 марта 1993, -:- МСК
8.03.1993, -:- МСК
понедельник
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Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

10.11.1993 10 нояб. 1993 ср -:-
Текстильщик
4 : 0
Луч
10.11.1993 10 нояб. 1993 ср -:-
Текстильщик
4
Луч
0
08.03.1993 08 марта 1993 пн -:-
Луч
0 : 0
Текстильщик
08.03.1993 08 марта 1993 пн -:-
Луч
0
Текстильщик
0

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