Матч завершен
Луч
Владивосток
0:3
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
15 июня 1993, 23:00 МСК
15.06.1993, 23:00 МСК
вторник
Составы