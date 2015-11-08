Луч - Сокол: 08 ноября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Луч
Владивосток
2:3

Луч - Сокол: 08 ноября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
8 нояб. 2015, 7:00 МСК
8.11.2015, 7:00 МСК
воскресенье
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
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Матч окончен 2:3

Прошлые матчи

13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 9:00
Луч
0 : 3
Сокол
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 9:00
Луч
0
Сокол
3
27.07.2016 27 июля 2016 ср 19:00
Сокол
1 : 0
Луч
27.07.2016 27 июля 2016 ср 19:00
Сокол
1
Луч
0
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 7:00
Луч
2 : 3
Сокол
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 7:00
Луч
2
Сокол
3
15.07.2015 15 июля 2015 ср 19:00
Сокол
0 : 1
Луч
15.07.2015 15 июля 2015 ср 19:00
Сокол
0
Луч
1
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 19:00
Сокол
1 : 2
Луч
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 19:00
Сокол
1
Луч
2
19.07.2014 19 июля 2014 сб 9:00
Луч
0 : 1
Сокол
19.07.2014 19 июля 2014 сб 9:00
Луч
0
Сокол
1

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