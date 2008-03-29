Матч завершен
Луч
Владивосток
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
29 марта 2008, 12:00 МСК
29.03.2008, 12:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы