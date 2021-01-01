Матч завершен
Луч
Владивосток
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
18 июля 1993, 23:00 МСК
18.07.1993, 23:00 МСК
воскресенье
Составы