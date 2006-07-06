Матч завершен
Луч
Владивосток
3:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
5 июля 2006, 23:00 МСК
5.07.2006, 23:00 МСК
среда
Составы