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Луч VS КАМАЗ
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Луч - КАМАЗ: 29 ноября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Луч
Владивосток
2:1
Луч - КАМАЗ: 29 ноября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 24 тур
ФНЛ,
24 тур
Россия
29 нояб. 2015, 8:00 МСК
29.11.2015, 8:00 МСК
воскресенье
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
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События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
8:00
Луч
2 : 1
КАМАЗ
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
8:00
Луч
2
КАМАЗ
1
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
17:00
КАМАЗ
0 : 1
Луч
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
17:00
КАМАЗ
0
Луч
1
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
КАМАЗ
0 : 0
Луч
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
КАМАЗ
0
Луч
0
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
11:00
Луч
0 : 1
КАМАЗ
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
11:00
Луч
0
КАМАЗ
1
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Луч
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:00
КАМАЗ
2
Луч
0
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
11:00
Луч
0 : 1
КАМАЗ
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
11:00
Луч
0
КАМАЗ
1
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:00
КАМАЗ
1 : 0
Луч
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:00
КАМАЗ
1
Луч
0
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
КАМАЗ
2 : 0
Луч
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
КАМАЗ
2
Луч
0
06.07.2009
06 июля 2009
пн
11:00
Луч
0 : 0
КАМАЗ
06.07.2009
06 июля 2009
пн
11:00
Луч
0
КАМАЗ
0
15.09.1993
15 сент. 1993
ср
23:00
КАМАЗ
2 : 1
Луч
15.09.1993
15 сент. 1993
ср
23:00
КАМАЗ
2
Луч
1
12.05.1993
12 мая 1993
ср
23:00
Луч
1 : 0
КАМАЗ
12.05.1993
12 мая 1993
ср
23:00
Луч
1
КАМАЗ
0
Новости
Тихоновецкий – легенда Дальнего Востока и первый герой мемов. Спросили его про крах «Луча», марихуану и тикток
1
#Александр Тихоновецкий
06 мая 2020, 06:46
1
Русский футболист с самой необычной карьерой: Вьетнам, Бангладеш, Марокко, Малайзия. Мы записали его монолог о приключениях
#Эдуард Сахневич
10 апреля 2020, 16:20
В академии «Луча» обратились к Путину. В клубе – забастовка и серьезные долги
#Луч
03 февраля 2020, 17:50
Часто рассказываем про сломанные носы. Но здесь еще страшнее – челюсть
#Дмитрий Калугин
18 августа 2019, 16:55
#
Новости матча
Савин рассказал о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
23 июня 2020, 14:07
«Адмирал» покинет КХЛ, «Луч» – ФНЛ. В Приморском крае за их счет будут бороться с коронавирусом
01 апреля 2020, 10:43
«Динамо» проиграло «Лучу» в Кубке России. Весь сезон – кошмар для клуба
25 сентября 2019, 16:52
«Сочи» прилетел на матч без формы из-за авиакомпании и пошутил об этом в соцсетях
24 апреля 2019, 12:57