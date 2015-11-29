Луч - КАМАЗ: 12 мая 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Луч
Владивосток
1:0

Луч - КАМАЗ: 12 мая 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
12 мая 1993, 23:00 МСК
12.05.1993, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 8:00
Луч
2 : 1
КАМАЗ
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 8:00
Луч
2
КАМАЗ
1
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 17:00
КАМАЗ
0 : 1
Луч
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 17:00
КАМАЗ
0
Луч
1
26.04.2012 26 апр. 2012 чт 17:00
КАМАЗ
0 : 0
Луч
26.04.2012 26 апр. 2012 чт 17:00
КАМАЗ
0
Луч
0
09.08.2011 09 авг. 2011 вт 11:00
Луч
0 : 1
КАМАЗ
09.08.2011 09 авг. 2011 вт 11:00
Луч
0
КАМАЗ
1
04.04.2011 04 апр. 2011 пн 17:00
КАМАЗ
2 : 0
Луч
04.04.2011 04 апр. 2011 пн 17:00
КАМАЗ
2
Луч
0
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 11:00
Луч
0 : 1
КАМАЗ
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 11:00
Луч
0
КАМАЗ
1
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 17:00
КАМАЗ
1 : 0
Луч
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 17:00
КАМАЗ
1
Луч
0
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
КАМАЗ
2 : 0
Луч
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
КАМАЗ
2
Луч
0
06.07.2009 06 июля 2009 пн 11:00
Луч
0 : 0
КАМАЗ
06.07.2009 06 июля 2009 пн 11:00
Луч
0
КАМАЗ
0
15.09.1993 15 сент. 1993 ср 23:00
КАМАЗ
2 : 1
Луч
15.09.1993 15 сент. 1993 ср 23:00
КАМАЗ
2
Луч
1
12.05.1993 12 мая 1993 ср 23:00
Луч
1 : 0
КАМАЗ
12.05.1993 12 мая 1993 ср 23:00
Луч
1
КАМАЗ
0

Новости

Тихоновецкий – легенда Дальнего Востока и первый герой мемов. Спросили его про крах «Луча», марихуану и тикток
1
#Александр Тихоновецкий
06 мая 2020, 06:46
1
Русский футболист с самой необычной карьерой: Вьетнам, Бангладеш, Марокко, Малайзия. Мы записали его монолог о приключениях
#Эдуард Сахневич
10 апреля 2020, 16:20
В академии «Луча» обратились к Путину. В клубе – забастовка и серьезные долги
#Луч
03 февраля 2020, 17:50
Часто рассказываем про сломанные носы. Но здесь еще страшнее – челюсть
#Дмитрий Калугин
18 августа 2019, 16:55
# Новости матча
Савин рассказал о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
23 июня 2020, 14:07
«Адмирал» покинет КХЛ, «Луч» – ФНЛ. В Приморском крае за их счет будут бороться с коронавирусом
01 апреля 2020, 10:43
«Динамо» проиграло «Лучу» в Кубке России. Весь сезон – кошмар для клуба
25 сентября 2019, 16:52
«Сочи» прилетел на матч без формы из-за авиакомпании и пошутил об этом в соцсетях
24 апреля 2019, 12:57