Матч завершен
Луч
Владивосток
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
20 июня 1993, 23:00 МСК
20.06.1993, 23:00 МСК
воскресенье
Составы