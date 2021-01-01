Матч завершен
Луч
Владивосток
2:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
21 июля 1993, 23:00 МСК
21.07.1993, 23:00 МСК
среда
Составы