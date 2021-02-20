Матч завершен
Лон-Плаж
Лон-Плаж
0:3
Матч завершен
Булонь
Булонь-сюр-Мер
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
20 февр. 2021, 15:30 МСК
20.02.2021, 15:30 МСК
суббота
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