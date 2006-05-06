Матч завершен
Локомотив
Москва
3:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
5 мая 2006, 23:00 МСК
5.05.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы