Матч завершен
Локомотив
Москва
0:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
18 мая 2004, 23:00 МСК
18.05.2004, 23:00 МСК
вторник
Составы