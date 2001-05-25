Матч завершен
Локомотив
Москва
5:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
24 мая 2001, 23:00 МСК
24.05.2001, 23:00 МСК
четверг
Составы