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РПЛ
Локомотив VS Зенит
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Локомотив - Зенит: 02 октября 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
1:1
Локомотив - Зенит: 02 октября 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
2 окт. 1999, 23:00 МСК
2.10.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Локомотив
0 : 0
Зенит
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Локомотив
0
Зенит
0
07.08.2020
07 авг. 2020
пт
19:00
Зенит
2 : 1
Локомотив
07.08.2020
07 авг. 2020
пт
19:00
Зенит
2
Локомотив
1
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Зенит
0
Локомотив
0
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Зенит
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Локомотив
1
Зенит
0
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
19:00
Локомотив
1 : 1
Зенит
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
19:00
Локомотив
1
Зенит
1
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:30
Зенит
5 : 3
Локомотив
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:30
Зенит
5
Локомотив
3
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Локомотив
1 : 0
Зенит
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Локомотив
1
Зенит
0
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Зенит
0 : 3
Локомотив
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Зенит
0
Локомотив
3
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Локомотив
0 : 2
Зенит
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Локомотив
0
Зенит
2
30.07.2016
30 июля 2016
сб
17:30
Зенит
0 : 0
Локомотив
30.07.2016
30 июля 2016
сб
17:30
Зенит
0
Локомотив
0
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
Зенит
1 : 1
Локомотив
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
Зенит
1
Локомотив
1
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:30
Локомотив
2 : 0
Зенит
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:30
Локомотив
2
Зенит
0
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Зенит
0 : 0
Локомотив
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Зенит
0
Локомотив
0
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
17:00
Локомотив
0 : 1
Зенит
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
17:00
Локомотив
0
Зенит
1
04.05.2014
04 мая 2014
вс
12:30
Локомотив
1 : 1
Зенит
04.05.2014
04 мая 2014
вс
12:30
Локомотив
1
Зенит
1
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
12:30
Зенит
2 : 1
Локомотив
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
12:30
Зенит
2
Локомотив
1
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
12:30
Локомотив
0 : 1
Зенит
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
12:30
Локомотив
0
Зенит
1
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
13:00
Зенит
1 : 1
Локомотив
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
13:00
Зенит
1
Локомотив
1
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
15:15
Локомотив
0 : 1
Зенит
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
15:15
Локомотив
0
Зенит
1
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
15:30
Зенит
2 : 1
Локомотив
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
15:30
Зенит
2
Локомотив
1
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