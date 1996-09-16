Матч завершен
Локомотив
Москва
3:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
15 сент. 1996, 23:00 МСК
15.09.1996, 23:00 МСК
воскресенье
Составы