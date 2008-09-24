Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0
Матч завершен
Витязь
Подольск
Кубок России, 1/8 финала

Кубок России,

1/8 финала

Россия
24 сент. 2008, 17:00 МСК
24.09.2008, 17:00 МСК
среда
Алексей Сергеев
Алексей Сергеев
Главный Судья
Составы