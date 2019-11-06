Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 12
1:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Рэмзи 4
Коста 90
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
6 нояб. 2019, 20:55 МСК
6.11.2019, 20:55 МСК
среда
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
23
Мариу
Жоау Мариу
85
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
12'
12'
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
81
24
Эдер
Эдер
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
3
Идову
Брайан Идову
34
Магкеев
Станислав Магкеев
4
Серкейра
Мурило Серкейра
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
67
Тугарев
Роман Тугарев
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
13
Данило
Данило
90
25
Рабьо
Адриан Рабьо
90
6
Хедира
Сами Хедира
70
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
4'
4'
64
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
81
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
28
Демирал
Мерих Демирал
14
Матюиди
Блейз Матюиди
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
11
Коста
Дуглас Коста
90'
10
Дибала
Пауло Дибала