Локомотив - Уралан: 18 сентября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0

Локомотив - Уралан: 18 сентября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Уралан
Элиста
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
18 сент. 1999, 23:00 МСК
18.09.1999, 23:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

01.11.2003 01 нояб. 2003 сб -:-
Локомотив
6 : 0
Уралан
01.11.2003 01 нояб. 2003 сб -:-
Локомотив
6
Уралан
0
15.03.2003 15 марта 2003 сб -:-
Уралан
1 : 2
Локомотив
15.03.2003 15 марта 2003 сб -:-
Уралан
1
Локомотив
2
04.07.2002 04 июля 2002 чт 23:00
Локомотив
1 : 0
Уралан
04.07.2002 04 июля 2002 чт 23:00
Локомотив
1
Уралан
0
12.03.2002 12 марта 2002 вт -:-
Уралан
0 : 0
Локомотив
12.03.2002 12 марта 2002 вт -:-
Уралан
0
Локомотив
0
03.11.2000 03 нояб. 2000 пт -:-
Локомотив
9 : 0
Уралан
03.11.2000 03 нояб. 2000 пт -:-
Локомотив
9
Уралан
0
26.06.2000 26 июня 2000 пн 23:00
Уралан
0 : 1
Локомотив
26.06.2000 26 июня 2000 пн 23:00
Уралан
0
Локомотив
1
18.09.1999 18 сент. 1999 сб 23:00
Локомотив
1 : 0
Уралан
18.09.1999 18 сент. 1999 сб 23:00
Локомотив
1
Уралан
0
12.06.1999 12 июня 1999 сб 23:00
Уралан
0 : 1
Локомотив
12.06.1999 12 июня 1999 сб 23:00
Уралан
0
Локомотив
1
16.10.1998 16 окт. 1998 пт 23:00
Локомотив
3 : 1
Уралан
16.10.1998 16 окт. 1998 пт 23:00
Локомотив
3
Уралан
1
20.06.1998 20 июня 1998 сб 23:00
Уралан
1 : 0
Локомотив
20.06.1998 20 июня 1998 сб 23:00
Уралан
1
Локомотив
0

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