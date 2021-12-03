Локомотив - Урал: 03 декабря 2021 смотреть онлайн

Локомотив
Москва
-:-

Локомотив - Урал: 03 декабря 2021 смотреть онлайн

Урал
Екатеринбург
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
3 дек. 2021, -:- МСК
3.12.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев

Прошлые матчи

16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Локомотив
1 : 0
Урал
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Локомотив
1
Урал
0
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 16:00
Урал
1 : 1
Локомотив
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 16:00
Урал
1
Локомотив
1
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Урал
0 : 1
Локомотив
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Урал
0
Локомотив
1
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
Локомотив
4 : 0
Урал
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
Локомотив
4
Урал
0
22.05.2019 22 мая 2019 ср 18:30
Локомотив
1 : 0
Урал
22.05.2019 22 мая 2019 ср 18:30
Локомотив
1
Урал
0
19.05.2019 19 мая 2019 вс 11:30
Урал
2 : 2
Локомотив
19.05.2019 19 мая 2019 вс 11:30
Урал
2
Локомотив
2
23.11.2018 23 нояб. 2018 пт 20:30
Локомотив
1 : 2
Урал
23.11.2018 23 нояб. 2018 пт 20:30
Локомотив
1
Урал
2
12.03.2018 12 марта 2018 пн 17:00
Урал
0 : 2
Локомотив
12.03.2018 12 марта 2018 пн 17:00
Урал
0
Локомотив
2
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 20:00
Локомотив
2 : 1
Урал
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 20:00
Локомотив
2
Урал
1
17.05.2017 17 мая 2017 ср 17:30
Урал
1 : 2
Локомотив
17.05.2017 17 мая 2017 ср 17:30
Урал
1
Локомотив
2
02.05.2017 02 мая 2017 вт 18:45
Локомотив
2 : 0
Урал
02.05.2017 02 мая 2017 вт 18:45
Локомотив
2
Урал
0
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:00
Локомотив
1 : 1
Урал
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:00
Локомотив
1
Урал
1
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
Локомотив
2 : 2
Урал
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
Локомотив
2
Урал
2
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 17:00
Урал
1 : 3
Локомотив
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 17:00
Урал
1
Локомотив
3
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 15:00
Урал
2 : 0
Локомотив
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 15:00
Урал
2
Локомотив
0
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 19:00
Локомотив
1 : 0
Урал
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 19:00
Локомотив
1
Урал
0
22.03.2014 22 марта 2014 сб 15:30
Локомотив
3 : 0
Урал
22.03.2014 22 марта 2014 сб 15:30
Локомотив
3
Урал
0
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 17:15
Урал
0 : 3
Локомотив
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 17:15
Урал
0
Локомотив
3
20.10.1996 20 окт. 1996 вс 23:00
Урал
2 : 1
Локомотив
20.10.1996 20 окт. 1996 вс 23:00
Урал
2
Локомотив
1
20.05.1996 20 мая 1996 пн 23:00
Локомотив
5 : 1
Урал
20.05.1996 20 мая 1996 пн 23:00
Локомотив
5
Урал
1

Новости

Шесть историй про «Ахмат» и драки
#Ахмат
27 мая, 23:12
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
Мухин резонансно уходит из «Локо» в ЦСКА. Сделку делает агент, который уже уводил из клуба молодых и чуть не продал Миранчука в «Рубин»
#Максим Мухин
19 мая, 18:48
Моя главная эмоция от этого сезона РПЛ. Авторы «Гола» грустят из-за Чалова и сравнивают русский футбол с шоу Эрика Андре
#РПЛ
16 мая, 17:00
👑 Господство «Локо» в Кубке – уже девятый. Столько нет у «Ливерпуля», «Челси» и «Интера»
#Кубок России
12 мая, 22:40
Так, что теперь по еврокубкам от России после победы «Локо» в Кубке? Все расклады очень коротко
#Лига Европы
12 мая, 22:35
«Крылья» забили супергол в финале Кубка: пасом пяткой усадили Чорлуку, в три передачи разрезали защиту
#Крылья Советов
12 мая, 20:48
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
# Новости матча
Московские клубы попросили Собянина пускать на стадион болельщиков, сделавших прививку от коронавируса
21 июня, 13:10
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Ростов» подписал защитника «Урала» Калинина. Контракт рассчитан на 5 лет
12 июня, 11:40
«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом, который не играл с декабря 2018-го
07 июня, 16:17
Из «Локомотива» уйдет начальник команды Сухина. СМИ связали это с изменением клубной стратегии развития
03 июня, 14:29
Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»
03 июня, 10:53
Эдер уходит из «Локомотива». Он забил золотой гол в сезоне-2017/18
28 мая, 12:59
Матч молодежек «Локомотива» и «Ахмата» закончился массовой дракой
27 мая, 16:34