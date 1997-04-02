Матч завершен
Локомотив
Москва
3:1
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
1 апр. 1997, 23:00 МСК
1.04.1997, 23:00 МСК
вторник
Составы